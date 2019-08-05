أخبار مصر | البرلمان الإفريقي: حريصون على دعم التعاون بين الشعوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الإفريقي: حريصون على دعم التعاون بين الشعوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبده بكار كون صديقي، رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية التابعة للبرلمان الإفريقي، إن لقاء البرلمانيين الأفارقة على أرض مصر لحظة مثمرة لتفعيل التعاون السياسى والثقافى ما بين الشعوب الإفريقية.

وحرص "صديقي" على توجيه الشكر إلى النائب حاتم باشات، عضو لجنة التعاون والعلاقات الدولية بالبرلمان الأفريقي، لما بذله من جهد فى استضافة أعمال اللجنة بالبرلمان المصرى بعد هيئة المكتب فى مايو الماضي، والذى لاقى ترحيبًا من الجانب المصرى، متابعًا: أننا الآن فى القاهرة ونشكر النائب حاتم باشات على الجهود التى بذلها لاستضافة اجتماعات اللجنة خارج المقر فى مصر، وهذا أمر مهم بالنسبة للجنة وللبرلمان الإفريقى لاسيما وأننا نحاول معا التوصل إلى كافة السبل الانسانية والمادية لتكون اللجنة فاعلة".

وجاء ذلك خلال أولى اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقى، التى يستضيفها مجلس النواب المصرى والتى شهدت اعتماد تقرير البحث والمراجعة عقب إقرار جدول الأعمال لاجتماعات اللجنة، وفى مستهلها طالب رئيس اللجنة من الحضور الوقوف دقيقة لصلاة" التأمل" كما تم الطلب من الحضور الوقوف دقيقة حدادا لوفاة أحد أعضاء اللجنة الذى وافقته المنيه فى وقت سابق.

وأشار رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية التابعة للبرلمان الإفريقى، إلى أن اللجنة حريصة أيضا على تنفيذ الدور المنوط بها ودعم التعاون ما بين الشعوب الافريقي، متابعًا: "اجتماعنا هنا بالقاهرة يحقق كل هذه الأهداف، والبرنامج بالفعل ثري، وسنعمل من أجل تغطية كافة الملفات المطروحة على جدول أعمال اللجنة ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بوصفها مسألة فى غاية الأهمية"، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات وتكليف عدد من النواب لمتابعة التوصيات ورفع تقرير بتنفيذها إلى أمانة اللجنة.

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وتطرق "صديقي"، إلى أهمية ملف الهجرة والنزوح فى إفريقيا، مشيرًا إلى أنه كانت هناك لقاءات مثمرة مع "مفضوضية اللاجئين" فيما يتعلق بملف إدارة الهجرة غير الشرعية سعيا لصياغة قانون نموذجى فى هذا الصدد بالقارة، قائلًا: إننا سنعرض تقريرا عن حالة اللاجئين الأفارقة فى مصر، وأيضا تقريرًا بخصوص ليبيا وأخر بشأن تونس.

وأشار صديقي إلى أن اللجنة الفرعية الخاصة بالانتخابات المعنية بتقديم رؤية لشفافية الانتخابات الإفريقية قد تم حلها ؛ وقال: إننا حصلنا على مقاعد للتمثيل فى مراقبة الانتخابات وسنطلب ارسال جدول الانتخابات التى ستجرى خلال عام 2019 لكى يحضر أعضاء اللجنة وفق جدول زمني.

وأكد، رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية التابعة للبرلمان الإفريقى، أهمية معرفة المبالغ المخصصة للجنة كميزانية للتخطيط لبرنامج عمل اللجنة؛ وقال: إننا طلبنا من الأمانة العامة للبرلمان الإفريقى معرفة حجم الميزانية ؛ لافتا إلى أن هناك اتصالات لمراقبة الانتخابات ونجرى اتصالات مع كل من بنين والجزائر فنحن لانستطيع الحضور إلى أى دولة دون موافقتها على مشاركتنا لمراقبة الانتخابات، ونحن كلجنة لانستطيع مخاطبة الدول بل مخاطبة النائب الممثل للدولة المعنية وتحقيق التوازن مابين الأقاليم فى البرلمان الإفريقى وسوف نتوصل لآلية لتطبيق ذلك.

وطالبت ممثله بوركينا فاسو عضو البرلمان الإفريقى بالتعجيل بلجنة تقصى حقائق من أجل التوصل لحل الأزمة ومواجهة الإرهاب وآثاره فى بلدها.