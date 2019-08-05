أخبار مصر | برلماني: حملة "مفيش زي مصر" لها دور إعلامي ضخم في الترويج السياحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: حملة "مفيش زي مصر" لها دور إعلامي ضخم في الترويج السياحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مبادرة وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، تحت مسمى " No place like home مفيش زي مصر"، سيكون لها دور إعلامي ضخم في الترويج الجيد للسياحة المصرية.

ولفت النائب، إلى أن الحرص على التواصل مع المصريين في الخارج وتنظيم جولات سياحية لهم، دور للدولة للمصرية وحكومتها، بجانب كونه فرصة قوية للترويج للسياحة من خلال المصريين في الخارج، مشيرا إلى وجود أفكار مبتكرة نفذتها الوزارة ومنها تلقي فيديوهات من المصريين بالخارج في الحملة من خلال تسجيل فيديو قصير مدته دقيقتين للحديث عن فترة الإجازة التي قضاها بمصر، والحديث فيه عن سحر وجمال الأماكن السياحية في بلدنا واختلافها وتفردها عن أي مكان تاني في العالم.