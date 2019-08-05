أخبار مصر | ندوة لدعم صحة المرأة بـ"القوى العاملة" في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندوة لدعم صحة المرأة بـ"القوى العاملة" في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، ندوة عن أمراض القولون والأمراض المعدية بقاعة الاجتماعات للعاملين بالمديرية، تناولت أساليب وطرق التغذية الصحية السليمة والوقاية من أمراض العصر، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين جامعة قناة السويس ووزارة القوي العاملة، وأيضا ضمن خطة المديرية لندوات التوعية للعاملين.

جاءت الندوة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية.

وأقيمت الندوة تحت إشراف ياسر سعيد مدير المديرية، وحاضر فيها الدكتورة شيرين عبد المنعم المدرس بكلية التمريض الجامعة، وحضرها عدد من العاملات بالمديرية مشيدين بالمعلومات القيمة التي تم تقديمها بطريقة مبسطة، حيث قدمن الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان على توجيهاته في هذا الخصوص، واهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن والمرأة.