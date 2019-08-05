أخبار مصر | برلمانية: اعتبار المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب تحسن حالة انضباط الطلاب

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وقالت منى، أن هذه التكليفات ستخلق جيلا جديدا من الشباب يعي معني الوطنية والكرامة، وخلق حالة من الانضباط والانتماء الوطني، مُضيفة أن أول خطوة على الطرق الصحيح ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من عقد بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب.
وطالبت النائبة البرلمانية، بالاستعداد لذلك من خلال ضرورة توفير التجهيزات اللازمة لذلك بالمدارس المختارة من أرض الطابور، وأعلام الجمهورية، ومكاتب إدارية، وحجرات للتدريب بها مساعدات ووسائل التدريب من شاشات العرض، وأجهزة الصوت، وأجهزة الكمبيوتر، وتأمين إنشاءات المدرسة من أسوار وبوابات.