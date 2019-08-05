أخبار مصر | برلمانية: اعتبار المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب تحسن حالة انضباط الطلاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: اعتبار المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب تحسن حالة انضباط الطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل علي تطوير منظومة التعليم الفني والارتقاء بمدارسها، التى اعتبر من خلالها المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب، ويدرسها ضباط من رجال الدفاع المدني.

وقالت منى، أن هذه التكليفات ستخلق جيلا جديدا من الشباب يعي معني الوطنية والكرامة، وخلق حالة من الانضباط والانتماء الوطني، مُضيفة أن أول خطوة على الطرق الصحيح ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من عقد بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب.

وطالبت النائبة البرلمانية، بالاستعداد لذلك من خلال ضرورة توفير التجهيزات اللازمة لذلك بالمدارس المختارة من أرض الطابور، وأعلام الجمهورية، ومكاتب إدارية، وحجرات للتدريب بها مساعدات ووسائل التدريب من شاشات العرض، وأجهزة الصوت، وأجهزة الكمبيوتر، وتأمين إنشاءات المدرسة من أسوار وبوابات.