أخبار مصر | "القباج": "التضامن" وفرت 2 مليار جنيه خلال السنوات الماضية من "تكافل وكرامة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القباج": "التضامن" وفرت 2 مليار جنيه خلال السنوات الماضية من "تكافل وكرامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، علي إن الوزارة نجحت فى توفير 2 مليار جنيه خلال السنوات الماضية من إجراءات التحقق من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، مشيرة إلي أنه تم توفيرها من موارد الدولة وإعادة ضخهم إما لمن يستحقهم أو لموازنة الدولة لكي تعيد استثماراتهم في أوجه حماية اجتماعية أخرى سواء تأمين صحي أو إسكان اجتماعي وغيره.

وأضافت القباج في تصريحات صحفية لها، أن هذه البيانات تم الحصول عليها من لجان المساءلة المجتمعية، مضيفة أن هناك أكثر من 14 ألف شخص على مستوى الجمهورية في لجان المسائلة التى تم تدريبها بالكامل ويتم متابعتها من رئيس وحدة التضامن، والمسؤولين عن المتابعة في الإدارات الاجتماعية، مشيرة إلى أن المسائلة وفرت مايقرب من 94 ألف أسرة كان من الممكن أن يحصلوا على الدعم النقدي دون وجه حق، حيث أدلت ببيانات عنهم، وتم وقف الدعم خلال العامين الماضيين.

وتابعت: أن الشخص الذي لديه إعاقة يأخذ دعم كرامة، حتى لو كان والديه لديهم تأمينات، طالما ترتبت عليه شروط الفقر، مشيرة إلى أن هناك 7 مليون أسرة يرون أنهم مستحقين، والحقيقة أن هناك أسر أكثر استحقاقا.