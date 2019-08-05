أخبار مصر | "التضامن": إصدار برنامج جديد "وعي".. ويستهدف 2 مليون سيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": إصدار برنامج جديد "وعي".. ويستهدف 2 مليون سيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جار العمل على إصدار برنامج جديد "وعي" للتغيير المجتمعي يستهدف السيدات المستفيدات من الدعم والتى تتخطى 2 مليون سيدة، مؤكدة أن البرنامج يقوم على الاستثمار في البشر وبناء الإنسان.

وتابعت فى تصريحات صحفية لها، أن البرنامج يضم 12 رسالة كل شهر رسالة على مدار عام كامل خاصة بالصحة، التعليم، الاكتشاف المبكر للإعاقة، البيئة المجتمعية والنظافة، التمكين الاقتصادي، تربية الأطفال، العنف ضد المرأة أو السلام الأسري، احترام الآخر وعدم التطرف وحق المواطنة سواء ديانة أو لون أو جنس، ختان الإناث، الاتجار فى البشر، وعى الأسرة بخطورة زواج الأقارب والزواج المبكر.

ولفتت إلي أنه تم اكتشاف قرية بأكملها تم تزويج بناتها فى سن 14 سنة لذلك لابد من وعى الأسر بخطورة الزواج المبكر، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار سيدات تكافل وكرامة المتعلمات للعمل فى البرنامج للاستفادة من خبراتهم وإمكانيتهم فى الوصول إلى الأسر المستهدفة فى البرنامج.