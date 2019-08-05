أخبار مصر | "القباج": إدخال 300 ألف أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة" سبتمبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القباج": إدخال 300 ألف أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة" سبتمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إدخال 300 ألف أسرة تدريجيا إلى برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بداية من سبتمبر المقبل، مشيرة إلي أن 250 ألف أسرة تم مراجعاتها من الضمان الاجتماعي البالغ مليون و200 ألف أسرة، وحوالي 50 ألف أسرة جديدة مستحقة للدعم، مضيفة أنه جار العمل على إضافة 100 ألف أسرة أخرى بالبرنامج خلال العام المالي.

وتابعت فى تصريحات صحفية لها، أن الوزارة نجحت في استرداد 114 مليون جنيه من الأسر الغير مستحقة، كما أنها نجحت في توفير ما يقرب من 2 مليار جنيه قبل أن يتم إهدارها، وذلك بعد إجراءات التحقق التى تتخذها الوزارة لوصول الدعم لمستحقيه.

وأضافت أن إجمالي المستفيدين من تكافل وكرامة نهاية العام الماضي وصل إلى 2.2 مليون أسرة، بالإضافة إلى مليون و200 ألف أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي، مضيفة أنه تم وقف تسجيل الأسر الجديدة بمنظومة الدعم النقدى تزامنا مع بدء حملات التنقية