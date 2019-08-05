أخبار مصر | بعد الحادث.. "المقاولون العرب" تتولى مهام إعادة تأهيل معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الحادث.. "المقاولون العرب" تتولى مهام إعادة تأهيل معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم يرافقه المهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مبنى المعهد القومي للأورام ومعاينة الآثار الناجمة عن الحادث لواجهات المبنى الإداري للمعهد، وذلك بحضور عدد من المسئولين بشركة المقاولون العرب ومسئولى معهد الأورام؛ وذلك للبدء فوراً من اليوم في إجراءات إعادة تأهيل وترميم المبنى الإدارى، ومعالجة الآثار الناجمة عن الحادث.

وجاء ذلك في في ضوء تكليف د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لشركة المقاولون العرب بتولي مهام إعادة تأهيل واجهة المبنى الإدارى لمعهد الأورام بجامعة القاهرة، ورفع الآثار الناجمة عن الحادث الذى شهده محيط المعهد مساء أمس الأحد، والذى أدى إلى تضرر واجهات المبنى الإدارى للمعهد.

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كما كلف وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لمراجعة السلامة الإنشائية للواجهة المتضررة من المبنى الإدارى للمعهد، وتقديم تقرير فورى بذلك.

وعلى جانب آخر انتظمت العيادات الخارجية بالمعهد القومى للأورام اليوم فى استقبال مرضى الأورام من جميع أنحاء الجمهورية.

كما انتظم العاملون بالمعهد وهيئة التمريض والأطباء فى العمل منذ صباح اليوم؛ نظراً لتردد أعداد كبيرة من المرضى من كافة أنحاء الجمهورية للحصول على الخدمة الطبية والعلاجية من المعهد.