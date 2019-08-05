مصر | بالمستندات.. الحركة القضائية لـ"القضاء الأعلى" بشأن ترقية قضاة لـ"رئيس ونائب استئناف ومستشار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمستندات.. الحركة القضائية لـ"القضاء الأعلى" بشأن ترقية قضاة لـ"رئيس ونائب استئناف ومستشار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على الحركة القضائية لمجلس القضاء الأعلى الصادرة اليوم برئاسة المستشار عبدالله عصر، بشأن ترقية 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف وترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.

وكما تم نظر حركة التنقلات بين محاكم الاستئناف والتي روعيت فيها الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية وفقا لما تقتضيه حاجة العمل وتبدأ التظلمات من 6 أغسطس الجاري حتى 18 أغسطس.