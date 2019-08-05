مصر | برعاية "السيسي".. مبادرة "كلنا واحد" تطرح اللحوم بنسبة تخفيض 30% للمواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية "السيسي".. مبادرة "كلنا واحد" تطرح اللحوم بنسبة تخفيض 30% للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، اتخاذ إجراءات استمرار المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية الشهر الجاري بـ(649) فرع لكبرى السلاسل التجارية ومنافذ "أمان" الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، لتوفير اللحوم ومنتجات الألبان والسلع الأساسية بأسعار مخفضة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لضمان منع الإحتكار والإستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.