مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 867 قضية تموينية متنوعة

جهود الإدارة وأقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

ضبط (867) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط إثنان من مسئولى المخابز البلدية بدائرة قسمى شرطة "المرج وعين شمس" بـ(محافظة القاهرة) لتلاعبهما وإختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، وإستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره (551،810) خمسمائة وواحد وخمسون ألف وثمانمائة وعشرة جنيهات، وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والشركة المختصة، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

ضبط مالك مصنع حلوى (غير مرخص) بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بـ(محافظة البحيرة) لحيازته كميات كبيرة من الحلوى تقدر بعدد (14400) قطعة حلوى بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وعدم وجود سجل صناعى من وزارة التجارة والصناعة للمصنع بقصد تضليل الجهات الرقابية عن ضبطه تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

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ضبط مالك محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة الزقازيق بـ(محافظة الشرقية) لحيازته كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 900 تسعمائة كيلو جرام "لانشون") خالية من أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون أى مستندات تفيد مشروعية حيازته أو مصدره بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

جهود الإدارة والأفرع الجغرافية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام

ضبط (743) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها الآتى:-

ضبط (7) قضايا إسطوانات بوتاجاز.

ضبط (2) قضية مواد بترولية.

ضبط (10) قضايا دقيق مدعم.. ضبط خلالها (18،550 طن دقيق).

ضبط (132) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

ضبط (7) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.. ضبط خلالها (400 كيلو جرام سكر- 360 عبوة زيت).

ضبط قضية واحدة فى مجال الإستيلاء على الدعم.

ضبط (34) قضية فى مجال الغش الغذائى.. ضبط خلالها ("7.893 طن- 81582 عبوة- 100 لتر" عصائر" – 81582 عبوة مواد غذائية متنوعة).

ضبط (17) قضية فى مجال الغش غير غذائى.. ضبط خلالها (8.965 طن "أكسجين – منظفات" - 29867 قطعة متنوعة - 400 لتر منظفات - 194 عبوة "مواد غير غذائية").

ضبط (498) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص).

ضبط (11) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.. ضبط خلالها (188 كيلو جرام لحوم – 65 كيلو جرام أسماك- 61 عبوة تونة).

ضبط (17) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (عدد 250 عبوة سجائر).

ضبط (2) قضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية.. ضبط خلالها (600 كيلو جرام أسمدة وأعلاف – 12 عبوة مبيدات – 320 قطعة مبيدات).

ضبط (2) قضية فى مجال المضبوطات مجهولة المصدر.. ضبط خلالها (1095 قطعة "مستلزمات طبية، غيار سيارات").