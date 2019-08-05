مصر | الكشف على 134 مواطنا بالمجان بمستشفيات "العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف على 134 مواطنا بالمجان بمستشفيات "العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولي بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية"، لتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتم استقبال الحالات التي بلغت (134) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساء، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضي وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.

