مصر | "غير مطابق للمواصفات".. ضبط 211 جهاز تكييف داخل شركة في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غير مطابق للمواصفات".. ضبط 211 جهاز تكييف داخل شركة في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم ضباط مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة شركة استيراد وتصدير وضبط داخلها 211 جهاز تكييف، وأخطر مدير أمن الجيزة.

ووردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة اكدتها التحريات مفادها قيام "هشام.م. ا" المدير المسؤل عن الشركة الهنسية للتكييف، بدائرة قسم شرطة الهرم، بإستيراد رسالة من صنف ( تكييف ) بكمية كبيرة غير مطابقة للمواصفات القياسية المرفوضه نهائيًا من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقيام المتحرى عنه وطرح تلك الكميات لبيعها في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح طائله غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنه ومداهمة الشركة المشار إليها، وبإستهداف الشركة المشار إليها، أمكن ضبط المتحرى عنه و211 كرتونة بداخلها أجهزة تكييف غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحه للإستخدام.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

