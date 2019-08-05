مصر | بالأرقام.. جهود شرطة النقل والمواصلات خلال شهر يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. جهود شرطة النقل والمواصلات خلال شهر يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال شهر يوليو 2019 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية:



ضبط (9) تشكيلات عصابية، ضموا (20) متهم، إرتكبوا (9) وقائع متنوعة.

ضبط (57) قضية (سرقات، نشل).

ضبط (15) قضية أموال عامة متنوعة.

ضبط (81) قضية مخدرات.

ضبط (62) قضية سلاح أبيض.

تنفيذ (7375) حكم قضائى (46 حكم جنائى – 7329 حكم جنح).

ضبط (265) قضية فى مجال قضايا الإتصالات والبريد.

ضبط (20) قضية فى مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق.

ضبط (37) قضية (أحداث- تسول- آداب عامة).

ضبط (17463) غرامة فورية (تدخين –نظافة- راكب بدون تذكرة).

ضبط (4098) مخالفة عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاه.

ضبط (2048) بائع بدون ترخيص.

ضبط (14) قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص.

غلق (80) معبر غير قانونى.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.