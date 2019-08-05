مصر | "غلق وتشميع 239 وحدة مخالفة".. جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال شهر

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال شهر يوليو 2019 من ضبط العديد من القضايا والمخالفات من بينها الآتي:

فى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية:

تأمين تنفيذ إزالة ( 118 ) حالة متنوعة.

إلغاء تخصيص وسحب ( 9 ) وحدات.

غلق وتشميع (239) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص.

إيقاف ( 208 ) أعمال لمنشآت مخالفة للتراخيص.

ضبط ( 23 ) مخالفة إستئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات.

ضبط (222) مخالفات مبانى لشروط التخصيص.

ضبط ( 304 ) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص.

ضبط ( 217 ) تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى.

إزالة ورفع ( 525 ) مخالفة فورية.

ضبط ( 64 ) واقعة فض أختام.

ضبط ( 100 ) مخالفة مرورية متنوعة.

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فى مجال البحث الجنائى:

(85) سرقة تيار كهربائى، ومياه عمومية، ورفع عدادات.

ضبط (31) قضية إتلاف مال عام.

ضبط (2) قضية تزوير.

ضبط (2) قضية تموين.

ضبط (4) قضايا سرقة مواد محجرية.



فى مجال ضبط القضايا البيئية:- ضبط (74) مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام.



فى مجال ضبط الباعة الجائلين:- ضبط (43) بائع جائل، وعدم حمل شهادة صحية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعةٍ على حدة.