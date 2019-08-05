مصر | تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر" لأول سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر" لأول سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر" لجلسة 1 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد. لمواطنين