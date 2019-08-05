مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية طلاب حلوان" لأول سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية طلاب حلوان" لأول سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان" لجلسة 1 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.