مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 30 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 42408 حكما قضائيا

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 30 قطعة سلاح نارى بحوزة 29 متهما).. وذلك على النحو التالى:(3) بنادق آلية.(3) بنادق خرطوش.(3) طبنجات.(21) فرد محلى.(34) طلقة مختلفة الأعيرة.(4) خزينة. (166) قطعة سلاح أبيض

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (42408) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(126) حكم جناية.

(11726) حكم حبس جزئى.

(2041) حكم حبس مستأنف.

(23101) حكم غرامة.

(5414) حكم مخالفة

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (125) قضية مخدرات بحوزة (133) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (5،581 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (4،550 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (868 جرام ).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 660 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 70 جرام).

عدد (2204) قرص مخدر. فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (37) متهم.