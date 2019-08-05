مصر | تاجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"اقتحام قسم مدينة نصر "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"اقتحام قسم مدينة نصر " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر" لجلسة 1 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهمين.

وكانت المحكمة قررت تأجيل نظر القضية وذلك لعدم حضور المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى واقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.