شكرا لقرائتكم خبر عن «جوسفون» للبيانات العملاقة توّقع عقدًا مع «إيتيدا» لإنشاء فرع للشركة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، ومجموعة «جوسفون- Jusfoun Big Data Information Group» العاملة في مجال البيانات العملاقة، بهدف إنشاء فرع للشركة في مصر يتضمن مركز تميز لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير على رأس وفد رفيع المستوى للصين للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس، وبحث التعاون المشترك مع كبار المسؤولين والوزراء المشاركين في المنتدى ومسؤولي عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

Advertisements

وأكد «طلعت» أن هذا التعاون وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري والصيني، سيحقق الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين، حيث ستتم الاستفادة من التقدم التكنولوجي لشركة جوسفون، كما ستتحقق الاستفادة لشركة جوسفون من خلال التوسع في تقديم خدماتها في أفريقيا ومختلف الدول العربية، انطلاقا من مركزها في مصر.

وتبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم 3 سنوات تقوم خلالها الشركة بتعيين 300 من الشباب المصري في المرحلة الأولى في وظائف متخصصة، وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم اللازم لتيسير عمل الشركة والوصول إلى المهارات المتخصصة للعمل بمقرها في مصر والذي تستهدف من خلاله تصدير خدمات البحث والتطوير، وتطوير البرمجيات والتطبيقات، والبحوث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات ذات الصلة.

وقد عقد الوزير اجتماعًا مع وفد من مجموعة «جوسفون»، برئاسة ماكسويل وانج، الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث تم الاتفاق على توقيع اتفاقية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، ومجموعة جوسفون خلال الشهرين القادمين في مصر تنص على إنشاء أكاديمية لبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، وإنشاء حوسبة سحابية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات من خلال مركز البيانات، كما تم الاتفاق على التعاون في دعم الإبداع وريادة الأعمال وأنشطة الشركات الناشئة العاملة في مجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.