شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات الجديدة التي ستدخل «الدعم النقدي» خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي في تصريحات صحفية، إنه «من مزايا منظومة الدعم النقدي الجديدة، أصبح لدينا شراكة حقوقية وأهلية، ولأول مرة في منظومة الدعم النقدي يكون لدينا قانون جديد نعمل علية في الوزارة ليشمل منظومة الدعم كلها من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وسوف يناقش القانون في الدورة البرلمانية المقبلة».

وأضافت «القباج» أن من مزايا القانون أن الأشخاص ذوي الإعاقة سيحصلون على معاشات حتى لو كان أهليهم لديهم معاشات أخرى، وهذه النقطة تمت إضافتها في القانون، كما أن القانون به مزايا أخرى وهي إضافة أصحاب بعض الأمراض المزمنة إلى برنامج الدعم، كما سوف يتم إضافة فئات أخرى منها على سبيل المثال السيدات التي لم تتزوج وبلغت من العمر 50 عاما ولا تجد من يعيلها، وأنه سوف يضم شروط استحقاق الدعم في برنامج تكافل، والفئات الأولى بالرعاية من الفقر، وآليات تحديث المستحقين من تلقي الدعم، وما هي الفئات الغير قادرة على العمل، والتحقق من آليات الخروج من الدعم، وكيفية استرداد المبالغ المالية التي حصل عليها أشخاص غير مستحقين الدعم فيما سبق، وتحقيق مشروطية التعليم والصحة في الاستمرار على الحصول على الدعم، ولفتت إلى أن قانون الدعم يشمل مستحقين الدعم من برنامج «كرامة» وهم الأشخاص فوق سن الـ 65، وذوي الاحتياجات الخاصة، وسيضاف إلى برنامج «كرامة» الأيتام قبل سن 18 سنة، والأرامل

وقالت: «بداية تطبيق دعم طفلين فقط في الدعم النقدي، سوف يطبق على الأسر الجديدة حتى الآن، أما الأسر القديمة التي تحصل على دعم على ثلاث أطفال مازال قيد الدراسة، مع العلم أن الأطفال يخرجون من تلقي الدعم عند سن 18 عامًا».