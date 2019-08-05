شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج: أثناء تنقية معاش الضمان اكتشفنا وجود 10آلاف شخص «وفيات» يصرفون معاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، «عندما قمنا بعمل الميكنة اكتشفنا أن هناك ما يقرب من 10آلاف شخص وفيات، يقومون بالصرف للدعم».

وأضافت: «يوجد لدينا وسائل تحقق عديدة لمستحقي الدعم النقدي، تختلف من المستوى المركزي والمستوى الميداني، وفي المستوى الميداني تم عمل منظومة موازية للأخصائيين الاجتماعيين من باحثين مستقلين ومن خارج الوزارة، على كل منطقة من الوحدات الاجتماعية والإدارات الاجتماعية من الأخصائيين الاجتماعيين في منظومة موازية، وكذلك لدينا رقابة من الرقابة الإدارية تراجع ايضا المستحقين، من خلال قاعدة البيانات القومية أو السجل الوطني الموحد، وأصبح الآن لدينا شفافية بين الوزارات بعضها البعض، وهناك انفتاح كبير فضلا عن وجود ربط شبكي بين الوزارة والداخلية والتأمينات والمعاشات، وتم عمل ربط شبكي بين وزارة التضامن مع وزارة التربية والتعليم لمعرفة الأطفال المقيدين في المدارس الخاصة والحكومية، ومدى انتظام الأطفال عند تطبيق مشروطية التعليم في العام الدراسي الجديد».

وتابعت: «اليوم لدينا أكثر من 7000 جهاز تابلت، دربنا ما يقرب من حوالي 12ألف باحث من ميكنة وتظلمات وخلافه. تكلفة الميكنة الإلكترونية تخطت الـ 250مليون جنيه، والوزارة مستمرة في الميكنة».