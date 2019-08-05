شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب منظار وكمية من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة الرابعة بجمارك تفتيش الركاب 1صالة بمطار القاهرة، برئاسة أميرة عطية، مدير الجمرك من ضبط محاولتي تهريب لمنظار وكمية من نبات القات المخدر الممنوع تعاطيه أو تداوله أو حيازته أو استيراده أو تصديرها، طبقًا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة اليمنية القادمة من عدن، اشتبه وليد صبري، مأمور اللجنة في أحد الركاب اليمنيين القادمين، الذي بدا عليه الارتباك الشديد.

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وبالعرض على أميرة عطية، مدير الإدارة، قرر تكليف محمد حسن عبدالوهاب، ووليد صبري، مأموري الجمرك، تحت إشراف عبدالفتاح دويدار، رئيس القسم والمشرف على الصادر لتفتيش أمتعة الراكب، وتفتيشه ذاتيًا، حيث تبين وجود عدة لفافات من نبات القات المخدر بوزن 600 جرام على جسده.

وفي المحاولة الثانية، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة النيل القادمة من ينبع، اشتبه وليد صبري، مأمور اللجنة، في أحد الركاب المصريين القادمين من ينبع.

وبالعرض على أميرة عطية، مدير الإدارة، قرر تكليف محمد حسن عبدالوهاب، مأمور الجمرك، تحت إشراف عبدالفتاح دويدار، رئيس القسم والمشرف على الصادر لتفتيش أمتعة الراكب، حيث تبين وجود منظار أسود اللون مخفي بين طيات الملابس داخل حقيبته.

قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضري ضبط برقم 21 و22 لسنة 2019.