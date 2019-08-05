شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج: عملية التنقية والتنقيح للمستفيدين للدعم وفرت للدولة ما يزيد 2 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، إن ميكنة منظومة الدعم وفرت للحكومة ما يزيد على 2 مليار جنيه من منظومة الدعم، كانت تصرف لأشخاص لا يستحقونها، وهذه الأموال كان من الممكن أن تستمر عملية الإهدار في صرفها لو لم نقم بعملية التحقق، من خلال المنظومة المميكنة، ونجحنا في استرداد ما يقرب من 114 مليون جنيه على مدار 3 سنوات، تم توفيرها للدولة وإعادة ضخها لمن يستحقهم في أوجه الحماية اجتماعية، ولدينا بيانات لـ 7ملايين أسرة يرون أنهم مستحقون للدعم، والحقيقة خلاف ذلك، لأن هناك أسر أكثر استحقاقا.

وأوضحت أن مشروع الدعم النقدي تكافل وكرامة بدأ منذ اللحظة الأولى بداية كثيفة وسريعة، وتوسعنا بشكل سريع جدا في التغطية الجغرافية للبرنامج، ليتواءم مع الإصلاح الاقتصادي، والآن تتم عملية التنقية والتنقيح ليتم سحب الدعم من الفئات الأعلى وإعادة ضخها واستثمارها للفئات الأفقر، وكان يجب علينا أن نميكن المنظومة، فتم عمل ميكنة إلكترونية بالكامل لكل الأسر التي تحصل على دعم، بجانب تدريب الموظفين، وتلقي شكاوى الشارع حول أحقية الأفراد من عدمها، وكان لابد أن نستجيب لهذه المطالب، وقررنا عدم دخول أفراد جديدة، والعمل على مراجعة الأفراد الموجودة بالفعل.