شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يشهد انطلاق البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من طلبة جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الإعلان عن تدريب 120 طالبا وطالبة لعام 2019 للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي التشاركى.

Advertisements

وقال المصيلحي إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة – جامعة القاهرة بتاريخ 3/9/2018، والخاص بدعم قدرات ومهارات طلاب كلية التجارة وضمان تأهيلهم لسوق العمل مستقبلا ورفع قدراتهم ومهاراتهم العملية.

وشدد الوزير على سرعة البدء في البرنامج التدريبي وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات بالوزارة، وجامعة القاهرة والجهات التابعة للوزارة ومديريتى القاهرة والجيزة، وذلك تحت الإشراف الكامل لمساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية.

ولفت إلى ضرورة توفير كافة سبل الراحة والانتقال للطلبة من وإلى أماكن التدريب بالجهات التابعة للوزارة وإشراكهم في منظومة عمل الوزارة وجهاتها التابعة حتى يتمكنوا من فهم واستيعاب طبيعة العمل والاندماج في بيئة العمل مما يثقل مهاراتهم العملية اتساقاً مع مهاراتهم العلمية.