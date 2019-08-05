شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام العمل داخل معهد الأورام.. و«الخشت»: «لم ولن نقفل أبوابه أمام المرضى» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أقل من 12 ساعة من الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الاثنين أمام المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، انتظمت العيادات الخارجية في استقبال المرضى من كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى انتظام العاملين وهيئة التمريض والأطباء بالمعهد لتردد أعداد كبيرة من الحالات على المعهد للحصول على الخدمات الطبية.

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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المعهد لم ولن يقفل أبوابه أمام المرضى مهما حدث وأمام كل الصعاب، مشددا على أنه أصدر تعليماته بانتظام العمل داخل العيادات الخارجية لاستقبال المرضى بدون أي خلل، والتزام العمل بشكل طبيعي لتقديم الخدمات الطبية سواء للمرضى المحجوزين داخل المعهد أو المترددين لتلقي العلاج أو الكشف.

وأضاف الدكتور الخشت، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تابع بنفسه توافد المرضى على العيادات منذ الصباح، مشيرا إلى أنه استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمعاينة الآثار الناجمة عن الحادث لواجهات المبنى الإدارى للمعهد، بحضور عدد من المسؤولين بشركة المقاولون العرب ومسؤولى معهد الأورام؛ وذلك للبدء فوراً من اليوم في إجراءات إعادة تأهيل وترميم المبنى الإدارى، ومعالجة الآثار الناجمة عن الحادث.

وبعث رئيس جامعة القاهرة برسالة طمأنينة لكل المترددين على المعهد وذويهم، قائلا: «لدينا خلية نحل تعمل داخل المعهد لتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة للمرضى خلال تلقيهم للعلاج، ومعهد الأورام عاد للعمل وهذا يبرهن أن مصر تستطيع».

معهد الأورام يستقبل المرضي بعد أقل من 12 ساعة من الإنفجار الذي وقع أمامه

معهد الأورام يستقبل المرضي بعد أقل من 12 ساعة من الإنفجار الذي وقع أمامه

معهد الأورام يستقبل المرضي بعد أقل من 12 ساعة من الإنفجار الذي وقع أمامه