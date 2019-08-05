شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنسيق الشهادات الفنية بحد أدني 60% للتجاري والصناعي و75% للتمريض (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية الناجحين من الدور الأول للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2019\2020، اعتبارا من يوم السبت 17 اغسطس الجاري حتى يوم نهاية الشهر من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق على شبكة الإنترنت.

وقال «عبدالغفار»، في بيان صحفي الاثنين، إنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها بحد أدني 60% فأكثر لطلاب المدارس التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق، وبحد أدني 75% فأكثر لطلاب المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية.

كما تقرر فتح باب التسجيل للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بحد أدني 60% فأكثر للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية والصنـاعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية، و60% للحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي وهي دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل ومركز التكنولوجيا المتميز، وبحد أدني 75% فأكثر للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات.

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وأضاف «عبدالغفار» أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

وقال الوزير للطلاب: «وأنتم الآن تستعدون لبدء مرحلة من حياتكم التعليمية» مرحلة التعليم الجامعي والعالي «والتي من خلالها سوف تتمكنون من تحديد ملامح مستقبلكم وفى ضوء الخطة الطموحة والجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة السياسية لتطوير التعليم وربطه بسوق العمل المحلي والإقليمي فقد تم إنشاء جامعات وكليات جديدة من بينها الجامعات التكنولوجية وهي: الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بني سويف التكنولوجية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الجامعات التكنولوجيا تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي وسيتم القبول بهذه الجامعات هذا العام 2019 بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وتابع «عبدالغفار» أنه على الطلاب تسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة، مشيرا إلى إن سيتم فتح معامل التنسيق اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وشدد «عبدالغفار» على أنه على الطالب الاحتفاظ بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت قبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.