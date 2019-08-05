شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يوم الاثنين، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية، من أبناء المحافظة، وذلك خلال احتفالية اقامتها المحافظة، للاحتفال بالطلاب. وأكد «راشد»، على أن التكريم جاء تقديراً من المحافظة لما حققه الطلاب المتفوقين، من مستوى تعليمى جعلهم من أوائل الطلاب، على مستوى الجمهورية.

وشهد حفل التكريم توزيع المحافظ هدايا على الطلاب، والبالغ عددهم 6 من أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية، شملت مبالغ مادية، وأجهزة لاب توب، وأجهزة تابلت، لكل طالب، وطالبة وشهادات تقدير، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

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اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

وقال «راشد»، إن وجود 6 من أبناء محافظة الجيزة، بين قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية، يعكس حجم الجهود المبذولة، داخل المحافظة للأهتمام، بالعملية التعليمية موجها الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى، الذي وصلو اليه والاستمرار في التقدم والتفوق خاصه في ظل سعى الدوله نحو تطوير المنظومة التعليمية، مؤكداً ان الدوله تقوم بانشاء العديد من المشروعات التنموية من أجل تحقيق مستقبل افضل للشباب.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته محافظة الجيزة، بحضور الدكتور حسن راتب، رئيس مؤسسة الابداع والابتكار، والدكتورة لمياء عبدالقادر، نائبة محافظ الجيزة واللواء محمد رأفت همام، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، وخالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم، وبدوى علام، رئيس مجلس أمناء الأباء بمحافظة الجيزة.

ومن جانبة أشار خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن التكريم شمل كلاً من عبدالرحمن محمد ادهم ( الاول علمى رياضة ) وعبدالله محمد جابر ( الأول علمى علوم ) ودعاء أحمد عبدالمولى ( الثالث مكرر علمى رياضة ) وسلمى إبراهيم أحمد عبدالمنعم ( الثانى مكرر ادبى ) وهانيا محمد ممدوح ( الثانى مكرر ادبى ) واسلام عبدالجيد فاروق ( المركز الاول دبلومات فينة ) مؤكداً ان الطلاب بذلو مجهودات خلال العام الدراسي والتكريم جاء تكليلاً لمجهوداتهم لبلوغهم التفوق الدراسي.

وخلال التكريم أشاد الدكتور، حسن راتب بما تنفذه محافظة الجيزة، من أعمال من شأنها تقديم خدمات أفضل لمواطنيها كما قدم منح مجانية للطلاب المتفوقين بجامعه سيناء.