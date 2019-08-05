شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: نظام إلكتروني لمتابعة وتقييم الخطط السكانية بقرى ومراكز المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف مركز التنمية المحلية بسقارة، الاثنين، فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل الثانية لمشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»، الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمجلس القومى للسكان.

وشارك في الورشة، قيادات الوزارة والعاملين في الوحدات الفرعية للمشروع في المحافظات الخمس المنفذ بها وهي (المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية)، ومديرو مكاتب المجلس القومي للسكان بها.

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وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الهدف العام من هذه الورشة عرض أفكار المشروع وأهدافه والهيكل التنظيمي له وآليات العمل وسبل التنسيق والشراكات مع الجهات المعنية والتعرف على أساليب المتابعة والتقييم ومصفوفة المؤشرات وأساليب عرض المعلومات ومناقشة تفصيلية لخطة العمل السنوية، بالإضافة إلى عرض المؤشرات لكل محافظة من محافظات المشروع الخمس ومناقشتها مع فريق العمل وتحديد الاحتياجات التدريبية للمشاركين في المشروع خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن المحافظات المنفذ فيها المشروع ناقشت خطة العمل السنوية لها ومصفوفة مؤشرات المتابعة والتقييم ونظام إدارة البيانات.

وأضاف «شعراوي» أن الأنشطة الرئيسية لمشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» تركز على إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القري والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية في المحافظات، وتتضمن الوضع السكاني والخدمات المتاحة والمشاكل والتحديات باعتبار السكان هم المحور الأساسي في عمليات التنمية والقاعدة الأساسية التي تبني عليها خطط التنمية في كافة المجالات مما يسهم في تبني الخطط المناسبة والملائمة للتنمية، مشيراً إلى أنه سيتم عمل نظام إلكتروني يسمح بمتابعة وتقييم الخطط السكانية بالقري والمراكز في المحافظات وبناء قدرات مجموعات العمل السكانية على التحليل الاحصائي واستخراج المؤشرات وإجراء تقارير المتابعة والتقييم للخططط السكانية بناء على نتائج الأبحاث وإنشاء خريطة سكانية لكل محافظة على حدة بهدف سد الفجوات التنموية بين المستهدف والواقع الفعلي.

ولفت الوزير إلى أنه يجري التنسيق مع فروع المجلس القومي للسكان ومديريات الصحة والسكان بالمحافظات لتغطية الجانب الصحي والعمل على تيسير المعوقات المتعلقة بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأيضاً إعداد خطة للتوعية السليمة بالقضية السكانية وتنفيذها من خلال كافة الجهات المعنية مع تفعيل دور الشباب والمرأة في المحافظات وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني في التوعية بأهمية ضبط النمو السكاني ودوره في دعم التنمية في المحافظات.