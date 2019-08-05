شكرا لقرائتكم خبر عن «قمر» تستغيث بوزيرة الصحة: «محتاجة عملية في عنيا.. وخايفة مشوفش ابنى تاني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
«قمر»، سيدة لم تكمل العقد الثالث من العمر، لم تكن تدرى أن فرحتها بالزواج وانجاب ابنها الوحيد «ياسين»، ستتحول إلى «حزن»، إذ أصيبت بمرض مفاجىء وورم كبير في الرأس، وكشفت التقارير الطبية أنه «حميد»، لكن بات يهددها بفقدان البصر ويحتاج جراحة عاجلة لانقاذها من الموت.
تقول «قمر» التي تعيش بالإسماعيلية: «تزوجت بعد طول انتظار وانجبت، وخلال متابعتى الطبية للمولود، فوجئت بورم في الرأس».
وأضافت: «كل يوم الورم بيكبر وعينى قفلت تمامًا، وخايفة افقد بصرى ومشفشي ابنى تانى». تعيش «قمر» منفصلة الآن مع ابنها ووالدتها، ولا تملك ثمن العملية، إذ تعيش على ما تمنحه لها والدتها وشقيقتها، وتتمنى أن تجرى العملية بأسرع وقت من أجل العمل، واكتساب الرزق للانفاق على «ياسين»، طفلها الرضيع. تُناشد «قمر»، وزيرة الصحة، دكتور هالة زايد: «بسمع أنها ست كويسة وبتساعد الناس اللى معهمش فلوس وتعالجهم».
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