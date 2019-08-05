شكرا لقرائتكم خبر عن حبس تشكيل عصابي يتاجر في المخدرات بنفق الشهيد أحمد حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمر أحمد القزاز، وكيل نيابة فيصل والجناين تحت إشراف المستشار هادي عزب، المحامي العام لنيابات السويس بحبس تشكيل عصابي مكون من خمس تجار مخدرات اربعة ايام علي ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين الخمسة، تهمة تشكيل عصابي للاتجار في مخدر الحشيش، وحيازة مواد مخدرة. كان ضباط محور قناة السويس اشتبهوا في سيارة ملاكي يستقلها خمسة أفراد من اصول بدوية ،قادمة من جنوب سيناء بطريق عيون موسي نفق الشهيد أحمد حمدي فضاعفت الملاكي من سرعتها، وبدا التوتر يظهر علي مستقليها مع اقتراب سيارة الشرطة منها، وبعد مطاردة مثيرة ،تمكن الرائد إسلام صلاح بمحور قناة السويس من ضبط السيارة، والقبض علي مستقليها.

وتبين ان المتهمين عددهم خمس افراد بينهم طالب ثانوي وبتفتيش السيارة عثر علي كمية كبيرة من جوهر الحشيش وزنت بنحو 30 كيلو، تحرر محضر بالواقعة واحيل الي النيابة العامة التي امرت بقرارها السالف ذكره.

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