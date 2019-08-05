شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة من «التضامن» بوقفة عرفات ورئيس البعثة يجتمع بالمشرفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى صباح اليوم اجتماعا موسعا ومشرفى الجمعيات الأهلية بالأراضى المقدسة لمناقشة الترتيبات والاستعدادات النهائية الخاصة ببدء أداء مناسك الفريضة المعظمة، حيث أكد «عبد الموجود» على شرف المهمة التى يقوم بها المشرف فى رعاية الحجيج.

تناول الاجتماع مناقشة الاستعداد لتفويج الحجيج إلى عرفات حيث أكد «عبد الموجود» على ضرورة الالتزام باليات العمل المتفق عليه من خطة التفويج الى عرفات والتأكد من وصول ضيوف الرحمن لمخيامتهم ووجه «عبد الموجود» بضرورة التواجد مع الحجيج أثناء أداء المناسك وفى المخيمات وتوجيه الحجيج للمسار المحدد له فى المخيمات.

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وتناول «عبد الموجود» الإجراءات التنظيمية بالمخيمات من وضع العلامات الإرشادية والملصقات التى تسهل على الحاج التعرف على مقر إقامته وتثبيت كارت باسم كل حاج على المرتبة الخاصة به وانه سيتم دعم كل حاج بـ«id» خاصة به تحمل كل بياناته مع التأكيد على ضرورة قيام المشرفين بتوجيه الحجيج باحتياجاته ليوم عرفات كذلك التأكيد على الحجيج باتباع كافة التعليمات الصادرة عن الجانب السعودى

وفى تصريحات له أكد «عبد الموجود» أن عدد المشرفين ٢٧٠ مشرف بواقع مشرف لكل ٤٥ حاج وأن الأحد قد شهد اكتمال تمام تفويج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من أرض الوطن الى الاراضى المقدسة بسلامة الله وان الحالة الصحية لهم مطمئنة وان غرفة العمليات المشكلة تعمل على مدار ٢٤ ساعة للرد على الاستفسارات وتقديم الخدمات للحجيج مشيرا إلى ان عدد الحجيج بمكة المكرمة وفقا لتقرير يوم الاحد ١١٥٣٨حاجا وان آخر تفويجات المدينة المنورة ستكون الغد الثلاثاء لمكة المكرمة ليكتمل الحجيج بمكة المكرمة وعددهم ١٢ الف حاج فى إطار الاستعداد بعرفات

وأوضح رئيس بعثة الحج التضامن ان هناك ٨ حالات بالمستشفيات لحجيج من الشرقية والمنيا والجيزة والبحيرة والقليوبية والقاهرة تم احتجازها لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة ويتم متابعتها من جانب لجان البعثة فى زيارات مكثفة

هذا وجديرا بالذكر فان مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة وانه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579