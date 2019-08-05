شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التضامن الاجتماعي: دخول 300 ألف أسرة للدعم النقدي بداية من سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، إنه من المتوقع دخول 300 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، منهم 140 ألف أسرة جديدة، بالإضافة إلى إعادة دخول 13ألف أسرة كان بها أخطاء في الرقم القومي، وسوف يتم تحويل 250ألف أسرة من الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة، وسوف يشهد العام المالي 2019و 2020 وصول تكافل وكرامة إلى ما يقرب من 3ملايين و300ألف مستحق، مؤكدة أنه يتم تحويل الأسر من الضمان الاجتماعي إلى برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وارتفعت ميزانية الدعم النقدي إلي18.5مليارجنيه، بعد أن كانت في عام 2013 3.6مليار.

وأوضحت «القباج» أن ما وصلت له من المستحقين في برنامج تكافل وكرامة كان 2.2 مليون أسرة، حتى يناير 2018، وتم وقف دخول أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وبدأت عملية التنقية والتنقيح، في الضمان الاجتماعي، والذي وصل عدد المستفيدين منه إلى ما يقرب من مليون ونصف أسرة، ولم ننته بعد من عملية التنقيح، وتتم مراجعة 800ألف أسرة جديدة من الضمان الاجتماعي.