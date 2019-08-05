شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية: قرار غلق المقاهي في الواحدة ليلاً لا يشمل المطاعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجع اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، عن قراره بإغلاق المطاعم الواحدة ليلا، بجانب المقاهى، حيث أصدر بيانا أكد فيه أن القرار لن يشمل المطاعم واكتفى بالمقاهي.

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وقال «عثمان» إن القرار الذي أصدره سلفا بغلق جميع المقاهى ومحال «السايبر» في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل خلال فصل الصيف، وفى تمام الساعة الثانية عشرة مساء خلال فصل الشتاء، لا يتضمن غلق المطاعم، خاصة المطاعم السياحية والمطاعم التي تقدم مأكولات وتوفر خدمة التوصيل للمنازل.

وأكد المحافظ أن القرار يختص بالمقاهى ومحال «السايبر» فقط والتى يمتد العمل بها لساعات متأخرة من الليل، وشدد على حتمية الالتزام بتلك التوقيتات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف تلك التعليمات والتى تصل عقوبتها إلى حد الغلق الإداري.

قرار محافظ الإسماعلية

وأشار إلى أن «جلوس المواطنين على المقاهي لساعات طويلة هو مضيعة للوقت وإهلاك لميزانية الأسرة، نظرا لما ينفقه رواد المقاهى من أموال تؤثر سلبا على دخل الأسرة وحالتها».