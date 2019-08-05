شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: مؤتمر لمواجهة الهجرة والنزوح القسرى في أفريقيا ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير مصطفى القونى، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، إن مصر تسعى لدفع أطر الشراكة والتعاون الأفريقي إيمانا منها بدور الدبلوماسية البرلمانية ومصر تتابع عن قرب الإصلاح الإدارى والمالي للبرلمان الإفريقي في إطار حرصها على تفعيل مهامه.

Advertisements

وأضاف القونى، خلال اجتماع لجنة فض المنازعات بالبرلمان الافريقى، الاثنين، أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي تضع في أولوياتها تعزيز التكامل الاقتصادى والاندماج وتطوير البنية التحتية لتحقيق التكامل الأفريقي وعلى رأسها طريق ممر الشمال –الجنوب، المعروف بالقاهرة كيب تاون، وممر الملاحة بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، والربط الكهربائي من المصادر المتجددة وإطلاق التجارة الحرة الافريقية بما يتماشى مع أجندة 2063.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى قيام مصر بتجديد وإعادة إحياء ملف الإعمار والتنمية بعد المنازعات في القارة، والذى سيتمثل في النسخة الأولى من منتدى أسوان للتنمية المستدامة الذي سينطلق، في ديسمبر المقبل، واستكمال فعاليات البرامج الخاصة بالشمول المالي، مضيفا أن الربط ماب ين الأمن والتنمية في أفريقيا ضرورة لعلاج مشكلات الهجرة والنزوح القسري، وأنه في سبتمبر المقبل تستضيف مصر مؤتمر يبحث مشكلات الهجرة.

وأكد «القوني» ضرورة تعزيز دور المرأة كوسيط لحل النزاعات والمشكلات في أفريقيا، مشيدا بجهود الأزهر الشريف في محاربة الفكر المتطرف، ودور وزارة الأوقاف المصرية بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل قوات الدفاع والأمن لمكافحة الارهاب وإحلال الأمن في دول القارة.