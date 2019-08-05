شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة البابا تواضروس في الاحتفال بـ«ستينية مارجرجس الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آباء وشعب كنيسة مارجرجس بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الكنيسة، الاثنين، بمناسبة مرور 60 عامًا على صلاة أول قداس إلهي على مذبحها تحت شعار «فوق الزمان.. 60 عاما من الأبدية».

وترأس البابا تواضروس، صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الآباء الكهنة، وبحضور المئات من الأقباط الأرثوذكس، وقيادات الكنيسة القبطية في الإسكندرية.

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وعقب الصلاة، ألقى البابا عظة روحية بعنوان «ستينية كنيسة مار جرجس سيدي بشر» هنأ فيها الحضور، قائلاً: «عمر هذه الكنيسة ٦٠ سنة وزارها القديس البابا كيرلس السادس ومن الأشياء الفرحة الأطفال الصغار الشمامسة كل جيل يسلم الأجيال الآخر».

وأضاف: «أحب أذكر بالخير الآباء المتنيحين أبونا ميخائيل سعد، أبونا ميخائيل شحاتة، أبونا مينا حبيب، أبونا يعقوب، وأبونا أسحق إبراهيم يخدم الآن في أمريكا وأبونا يوسف ذكي، وابونا صموئيل أنور، أبونا موسي فايق، وأبونا إيليا ملهم، وأبونا دانيال ادوارد، نحن نذكر الآباء ولكن الخدمة تقوم بكل الأباء والخدام وتكونوا دائمًا فرحانين بكنيستكم»، مستطرداً: «هذه الفرحة يشاركني فيها الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزة، والأنبا أيلاريون أسقف عام كنائس غرب، والأنبا هرمينا أسقف عام كنائس ووسط وشرق، والقمص أبرام أميل وكيل البطريركية، وكل الآباء الحضور، كلنا فرحانين معكم بهذا التذكار المجيد وبزيارات الآباء الأحباء وبالتاريخ الجميل».

وذكر البابا أن «كنيسة مارجرجس سيدي بشر علامة من علامات المنطقة وكنيسة قديمة وخرجت أجيال كثيرة ويخدمون في أماكن كثيرة، ربنا يبارككم دائمًا ودائمًا فرحانين ومتمتعين بكنيستكم وبالخدمة فيها»، مضيفا: «نحن نسلم الكنيسة لأجيال ولابد أن تكون كنيسة قوية شعارها المحبة وعملها الرحمة وهدفها السماء».