شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: بدء تنسيق الشهادات الفنية 17 أغسطس بحد أدنى 60% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم، اعتبارا من يوم السبت 17 أغسطس حتى 31 أغسطس الجاري.

وذكر بيان عن الوزارة الاثنين، أن الحد الأدنى للقبول بالنسبة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظرائها دبلوم المدارس الثانوية (التجارية ، الصناعية ، الزراعية ، السياحة والفنادق) 60% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر.

وبالنسبة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظرائها، دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية ، الصنـاعية ، السياحة والفنادق ، الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، ودبلوم المدارس المتقدمة (التجارية ، الصناعية ، الزراعية ، السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز، سيتم قبول الطلاب الحاصلين على 60% فأكثر، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات فسيتم قبول الحاصلين على 75% فأكثر.

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ونوه البيان إلى أن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

وأشارت الوزارة إلى أنه في ضوء الخطة الطموحة والجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة السياسية لتطوير التعليم وربطه بسوق العمل المحلي والإقليمي فقد تم إنشاء جامعات وكليات جديدة من بينها الجامعات التكنولوجية وهي، الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية.

وأكدت أن هذه الخطوة الهامة تعد نقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني وامتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي.

وأوضح البيان أن الطلاب سيقومون بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم والرقم السري ومن خلال الموقع التالي على شبكة الإنترنت:

( www.tansik.Egypt.gov.e )، وأنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا خلال جميع أيام المرحلة .. لافتا إلى أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة.