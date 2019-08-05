شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. بدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة النهضة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، صدور القرار الوزاري للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رقم 3310 لسنة 2019، بتاريخ 4/8/2019، والذي يتضمن الموافقة على بدء الدراسة بكلية الطب البشرى بجامعة النهضة بدءا من العام الدراسي المقبل 2019 – 2020.

وقدمت إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور حسام الملاحي، رئيس الجامعة، ودعم المهندس محمد الرشيدى، رئيس مجلس الأمناء، كافة الإمكانيات المطلوبة لتقديم تعليم طبى متميز بالتعاون مع أفضل جامعات أوروبا، حيث وقعت الجامعة، في ديسمبر الماضى، اتفاقية شراكة مع جامعة فيينا الطبية في مجالات التطوير والإنشاء والبحث العلمي والمناهج، وجاء ذلك على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة للنمسا، حيث تقوم الجامعة النمساوية باعتماد شهادات كلية الطب بجامعة النهضة، والإشراف على المناهج الدراسية وتدريب الطلاب وعملية التقويم والامتحانات وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

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وجاءت هذه الشراكة تنفيذاً لقرار الرئيس السيسى فيما يخص شروط الموافقة على إنشاء كليات وجامعات جديدة بضرورة حصولها على توأمة مع واحدة من جامعات العالم المتقدمة في التصنيف الدولى.

جدير بالذكر أن جامعة فيينا تعد من أقدم الجامعات بأوروبا ويرجع تاريخ إنشائها إلى عام ١٣٦٥، ولديها خبرة طويلة في التعليم الطبى تمتد إلى 750 عاماً، وجاء تصنيفها في عام ٢٠١٦ في المركز الخامس عشر على مستوى الجامعات الأوروبية، و49 على مستوى جامعات العالم، وتجرى في العام الواحد حوالى ١٠٠ ألف عملية جراحية، ومن أبرز خريجيها العالم النفسى الشهير سيجموند فرويد، وعالم الفيزياء الشهير إروين شرودنجر، هذا بالإضافة إلى حصول عدد كبير من خريجيها على جائزة نوبل.

وصرح د.طارق سعيد، عميد الكلية، بأن الكلية تأخذ بنظام الدراسة الحديث الذي أقرته وزارة التعليم العالى ٥+٢ (خمس سنوات دراسية يتبعها عامان من التدريب الإلزامي)، كما تطبق الكلية نظم التعليم التكاملي، وسيتم تدريب الطلاب عمليا منذ العام الأول للدراسة.

كلية الطب البشرى بجامعة النهضة

كلية الطب البشرى بجامعة النهضة

كلية الطب البشرى بجامعة النهضة