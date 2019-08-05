شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يبحث مع التحالف المصري الإيطالي الصيني إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد التحالف المصري الإيطالي الصيني المُتقدم بعرض لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والمركز اللوجيستي المُلحق به على مساحة 250 فدان وإنشاء خط سكة حديد يربط الميناء بشبكة السكة الحديد القومية لربط المشروع بشبكة الموانئ البحرية المصرية، بحضور اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، وقيادات وزارة النقل.

يأتي ذلك في إطار الخطة القومية لوزارة النقل لإنشاء سلسة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لخدمة المشروعات التنموية.

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قدم وفد التحالف «انتربوتو الإيطالي وccecc الصينية وسامكريت وايجي.ترانس» عرضاً تقديمياً عن المشروع والتصور الخاص به والذي يشمل إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستي مُلحق بالميناء، وإنشاء خط سكة حديد «الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس بطول ٦٩ كيلو متر»، ورفع كفاءة خط سكة حديد «العين السخنة- الأدبية» بهدف تيسير حركة التجارة وخدمة المناطق الصناعية في العاشر من رمضان وبدر وربط الموانئ البحرية بالعين السخنة وشرق بورسعيد، بالإضافة إلى خدمة العاصمة الإدارية الجديدة مع كذلك الربط بين المشروع وشبكة السكك الحديدية للوصول للموانئ البحرية لنقل البضائع.

المهندس كامل الوزير وزير النقل يجمتع مع وفد التحالف المصري الإيطالي الصيني

وأكد المهندس كامل الوزير أهمية هذا المشروع خاصة مع تنفيذ الوزارة خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية.

وفي نهاية الاجتماع، طالب الوزير، وفد التحالف المصري الإيطالي الصيني بتقديم دراسة اقتصادية شاملة لهذا المشروع الهام الذي سيسهم بشكل كبير في خدمة عدد من المناطق الصناعية وتسهيل حركة التجارة.