شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد معهد الأورام ويوجه بحصر التلفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور خالد عبدالغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى موقع الحادث الذى وقع في الطريق أمام البوابة الرئيسية للمعهد القومي للأورام فور حدوثه مساء الأحد.

وتفقد الوزير المعهد القومي للأورام واطمأن على حالة المرضى والعاملين بالمعهد، ثم توجه إلى طوارئ القصر العيني حيث قام بمتابعة استقبال المصابين نتيجة الحادث، كما زار عددا من الجرحى والمصابين واطمأن على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم.

وأكد الوزير أنه لم يصب في الحادث أيا من المرضى المحجوزين بالمعهد، وأنه وجه بنقلهم إلى فرع المعهد بالتجمع الخامس والجزء التابع للمعهد القومي للأورام بمستشفى السلام هرمل، كما أكد أنه تم نقل المصابين جراء الحادث إلى مستشفى الطوارئ بالقصر العيني ومستشفى القصر العيني التعليمي الجديد ومعهد ناصر.

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وشدد الوزير على رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة، وتشكيل غرفة عمليات داخل المعهد القومي للأورام ومستشفى الطوارئ بجامعة القاهرة لإدارة الأزمة والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان لتقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

كما كلف الوزير عميد المعهد القومى للأورام بالبدأ فورا فى حصر التلفيات بالمعهد وسرعة العمل على عودة المعهد لاستقبال الحالات المترددة عليه يوميا، وسرعة اتخاذ ما يلزم لترميم واجهة المعهد التى تضررت بسبب الحادث.

ورافق وزير التعليم العالى خلال تفقد موقع الحادث، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور حاتم أبوالقاسم عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور هالة صلاح الدين عميد كلية طب القصر العيني، والدكتور أحمد عبدالعزيز مدير مستشفيات جامعة القاهرة.

ويتقدم وزير التعليم العالى والبحث العلمى وقيادات التعليم العالى والجامعات المصرية وكل منتسبى المجتمع الأكاديمي بخالص التعازى لأسر ضحايا الحادث، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.