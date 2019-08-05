شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة هندسية فنية ولجنة طوارئ وغرفة عمليات لمتابعة حالة معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الوضع بالمعهد القومي للأورام التابع للجامعة، إثر حادث الإنفجار الضخم الذي وقع بمحيط المعهد مساء الأحد، وتفقد المعهد من داخله، كما تفقد حالة المصابين بالقصر العيني، واستقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي في موقع الحادث حيث تفقد معه المعهد والمصابين بالقصر العيني.

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وقالت جامعة القاهرة، في بيان صحفي، إنه وفقاً لبيان وزارة الداخلية، فإن الحادث نتج عن اصطدام سيارة مسرعة عكس الاتجاه بثلاث سيارات أمام المعهد القومي للأورام، الأمر الذي أدى لحدوث انفجار ضخم نتيجة الاصطدام، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين وإلحاق ضرر بالغ بواجهة المبني الإداري للمعهد وتهشم زجاج بعض غرف المرضي .

وقرر رئيس الجامعة تشكيل لجنة هندسية فنية ولجنة طوارئ وغرفة عمليات للمتابعة، وتتكون اللجنة الهندسية الفنية من أساتذة كلية الهندسة بالجامعة، برئاسة د. هانئ الهاشمى، ولجنة الطوارئ وغرفة عمليات المتابعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، وعضوية كل من عميد معهد الأورام وعميد كلية الطب ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ومدير المستشفيات ومدير عام الامن الاداري.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بسرعة البدء في إصلاح التلفيات حيث تم التواصل مع شركة وادي النيل والمقاولون العرب فجرٱ لبدء العمل، وشدد على استئناف العمل فورٱ والتعامل مع المرضى ودعم المستشفى بموارد بشرية من جهات الجامعة الاخرى لتامين المعهد وسرعة استئناف العمل.