شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام ويعلن حالة الطوارئ لرعاية المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية، لمعهد الأورام التابع للجامعة، عقب الانفجار الذي وقع بالشارع الرئيسى أمام المعهد، حيث تفقد رئيس الجامعة ويرافقه الدكتور حاتم أبوالقاسم مدير معهد الأورام، الأدوار المختلفة للمعهد ولاسيما الغرف القريبة من موقع الإنفجار.

واستمع الدكتور محمد الخشت، إلى شرح مفصل من الدكتور حاتم أبوالقاسم حول كل المعلومات المتوفرة عن الانفجار الذي شهدته المنطقة الأمامية أمام بوابة المعهد التي تضررت ضررا بالغا مع بعض الغرف على الواجهات.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، حالة الطوارئ واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات.

رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام بعد الانفجار الذي وقع أمام البوابة الرئيسية

رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام بعد الانفجار الذي وقع أمام البوابة الرئيسية