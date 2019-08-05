شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: مصر تقود التنمية في أفريقيا بديلا لدبلوماسية التحرر في الخمسينيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مصر لديها إصرار على أن تقود دبلوماسية التنمية في أفريقيا لتحل محل دبلوماسية التحرر الوطني التي قادتها مصر في خمسينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى عزمها تعميق الشراكة السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع أشقائها الأفارقة.

وأضاف «عبدالعال»، في كلمته خلال اجتماع لجنة التعاون الدولى وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقى، بمجلس النواب الاثنين، والتي ألقاها عنه طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالمجلس، أن ثورة 30 يونيو 2013، أعادت مصر بقوة إلى حاضنتها الأفريقية؛ حيث أكد الدستور المصري الذي تم الاستفتاء عليه بعد الثورة على انتماء مصر الأفريقي، وقد ترجمت لائحة مجلس النواب عمليا، بإنشاء لجنة للشئون الأفريقية، ضمن لجان المجلس المتخصصة، للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وهي اللجنة التي أشرف برئاستها، وذلك بعدما عاني الحضور المصرى في أفريقيا من التذبذب لفترات من الزمن.

وتابع «عبدالعال» أن التوجه المصري الجديد تجاه القارة الأفريقية وبهذا الزخم يعود بشكل أساسي إلى الدور المحوري الذي اضطلع به الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أدرك أهمية القارة الأفريقية لمصر، وأهمية مصر لأشقائها الأفارقة، فأصبحت ركائز السياسة الخارجية المصرية قائمة اليوم على فتح آفاق جديدة للتعاون الدائم مع أفريقيا، باعتبارها العمق الاستراتيجي الأكبر والأكثر أهمية لمصر، وبما يحقق استعادة مصر لدورها الفاعل في محيطها الأفريقي.

وقال: «تشهد على ذلك زيارات الرئيس السيسي المتكررة إلى الدول الأفريقية تجاه أفريقيا، وحرصه على المشاركة الدورية في القمم الأفريقية دون انقطاع، بالإضافة إلى مبادرة مصر إلى تأسيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي تعني بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجالات التدريب والدعم الفني، والتي كانت تطويراً للصندوق الفني للتعاون مع أفريقيا، وهو ما يعكس الاهتمام المصري المستمر بنهضة القارة وتنمية شعوبها، والالتزام بتقديم كافة أوجه الدعم التي تحتاجها شعوب القارة».

وأضاف أن انتماء مصر إلى إفريقيا قديم منذ فجر التاريخ، وازدهر مع قيام ثورة 23 يوليو، وهى أول ثورة قامت للتحرر في أفريقيا، لتنطلق بعدها رياح الحرية والاستقلال، وتحقق لزعماء قارتنا حلم تحقيق القومية الأفريقية بتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية التي جمعتنا، ثم الاتحاد الأفريقى الذي تتشرف مصر برئاسته العام الجاري، مضيفاً: من هذا الوعي والإدراك، لطبيعة الانتماء المصري لأفريقيا، نبع إيمان مصر بدورها وواجبها نحو قارتها.

وأكد عبدالعال أن انتماء مصر جغرافيًا وتاريخيًا لقارة أفريقيا من الثوابت التي تدفع لمزيد من التعاون ومواجهة التحديات التي تواجهنا إقليمياً ودولياً، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في الأولويات التي حددتها مصر في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وفي مقدمتها تعزيز التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى في القارة، بما في ذلك التركيز على مشروعات وبرامج البنية التحتية العابرة للحدود، باعتبارها السبيل لتحقيق تنمية القارة، بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية 2063.

وتابع أن أحد الأولويات الهامة على أجندة مصر في رئاستها الاتحاد الأفريقي، يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية، من خلال تطوير منظومتى الزراعة والتصنيع بالقارة، مع التأكيد على الدور المحورى لشباب ونساء القارة لتحقيق أهداف أجندة 2063، بالإضافة إلى تطوير منظومة السلم والأمن الإفريقية، خاصة في مجال إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وترسيخ قيم الحوكمة والشفافية والمساءلة. وتشجيع القطاع الخاص والمجتمعى على المساهمة في البرامج والمشروعات الإفريقية القارية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل، وتحقيق المصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

Advertisements

من جانبه، قال رئيس لجنة التعاون الدولى وفض المنازعات بالبرلمان الافريقى، عبده بكار كون صديقى، إن لقاء الافارقة على أرض مصر دائما يكون لحظة مثمرة للتبادل السياسي والثقافى والتعاون بين شعوبها .

وأضاف صديقي: «نحن مسرورون لوجودنا في مصر بجوار الأهرامات وعلى ضفاف نهر النيل، والبرلمان المصري وضع لنا برنامجا حسن التخطيط واستمتعنا بحسن ضيافة الشعب المصري والأمن وحفاوة الاستقبال وجودة الضيافة وكل شئ على ما يرام ،ونحتفل برئاستكم للاتحاد الافريقي من عاصمة افريقيا القاهرة».

وأشار صديقي إلى أنه على جدول أعمال اللجنة العديد من القضايا الكبري التي تتعلق بالامن والارهاب والتعاون بين الجنوب والجنوب والتنمية بما يحقق تطلعات شعوب القارة والتكامل بين بلدانها، لافتا إلى أن اللجنة ستحرص على تفعيل اعضائها لكل التوصيات التي تخرج عن اجتماعها بالقاهرة من خلال ترتيب أولويات هذه القضايا حيث هناك العديد من المشكلات التي كانت تعوق تنفيذ التوصيات الستبقة على أرض الواقع بشكل أمثل.

وقال النائب حاتم باشات، عضو لجنة فض المنازعات، خلال الاجتماع، إن مصر لديها في عهد الرئيس السيسي قبل وبعد رئاسته للاتحاد الافريقي إراداة سياسية لمواصلة المساهمة الفاعلة في العمل الإفريقي الجماعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة والشراكة بين دولها بالاضافة إلى التحرك على المستوى الثنائى مع بلدانها لتعزيز المصالح المتبادلة.

وأضاف «باشات»: «لابد من التوصل لحلول خالصة لمعالجة قضايا ومشاكل القارة والحد من التدخلات الخارجية المشبوهة، ونشكر أثيوبيا على احتضانها الاتفاق السودانى مؤخرا على أراضيها».

و تابع: «بالرغم من إيجابيات احتواء النزاعات داخل القارة لكن هناك ضرورة ملحة لتفعيل الجهود لمواصلة مواجهة التحديات وأهمها الإرهاب والتطرف والظواهر العابرة للحدود،»، مشددا في هذا السياق على ضرورة استقرار الأوضاع في السودان والجزائر وباقى بلدان القارة والتحذير من انعكاسات عدم الاستقرار على الأوضاع الأمنية.

واشار باشات إلى ضرورة قيام الأحزاب الأفريقية بالتوعية داخل دولها وتعزيز التوجه نحو الأمن والاستقرار واقتراح حلول للمشكلات وتشجيع المعارضة البناءة.

لافتا إلى اهمية تفعيل التوصيات التي ستخرج من اجتماع اللجنة وتنفيذها، وقال «باشات» ان سليم الزعنون رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى ارسل تحياته للجنة وطالبها بوضع تطورات القضية الفلسطينية كموضوع دائم في الدورة القادمة للاتحاد الافريقي التي ستقام في الكونغو برازفيل «.