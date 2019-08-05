تجديد حبس ادمن آسفين ياريس 15 يومًا لاتهامة بنشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، تجديد حبس كريم حسين أدمن صفحة أسف ياريس 15 يوما على ذمة التحقيقات . وكشفت التحقيقات قيام المتهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة . وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم كريم حسين بعد قيامة بنشر أخبار كاذبة واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

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