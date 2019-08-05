تجديد حبس متهم بخلية "خطة الأمل" 15 يومًا على ذمة التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المتهم "ع.ع" 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا باسم قضية "خلية الأمل".

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وتم ضبط عدد من المتورطين في خلية الأمل للتنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد ومنهم مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، وأسامة عبدالعال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبدالحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبدالحليم، وحسن محمد حسن بربري حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.