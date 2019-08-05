الداخلية تكشف تفاصيل مقتل طبيب بمسكنه بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لغز العثور على جثة طبيب بمسكنه بدار السلام، وبها عدة طعنات متفرقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وربة منزل، بدافع السرقة.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمسكنه بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، وبعثرة محتويات الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل -مُقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية -سبق اتهامه في قضية "تبديد" ومحكوم عليه فيها بالحبس 3 أشهر).

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عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبحوزته (25 جرام لمخدر الحشيش)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (ربة منزل-مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس والسابق اتهامها في إحدى القضايا) بدافع السرقة، حيث قام بالاستيلاء على (مبلغ 200 ألف جنيه -هاتفه المحمول)، وقرر بسابقة تعرفه على المجني عليه واشتراكهما في الإتجار بالمواد المخدرة.

باستهداف ربة المنزل أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت باتفاقها مع المتهم على سرقة المجني عليه ونفت علمها بقتله، وتم بإرشاد المتهم ضبط (مبلغ 150 ألف جنيه -هاتف المجني عليه -مسدس صوت و45 طلقة "قام بشرائها بمبلغ 2000 جنيه من متحصلات الواقعة")، كما أرشد عن مبلغ 36 ألف جنيه لدى أحد الأشخاص مُقيم بالإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بتحصله منه على المبلغ لمشاركته في إحدى المشاريع بالإسكندرية، ونفى علمه بأنه من متحصلات تلك الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.