ضبط مسئول عهدة لاتهامه بالاستيلاء على 13 مليون جنيه في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، أحد الأشخاص، لقيامه بممارسة نشاط غير قانوني في مجال توظيف الأموال واستيلائه على أكثر من 13 مليون جنيه.

تلقى قسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر، بلاغًا من خمسة أشخاص جميعهم مقيمين بمحافظة الأقصر، بتضررهم من "مسئول عهدة" 53سنة-مقيم ببندر الأقصر، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها 13مليون و815 جنيه، مقابل تشغيلها بإحدى شركات النقل والمواصلات والنقل الجماعي وأعمال المقاولات وقطع الغيار، نظير أرباح مُجزية، وأن تلك المبالغ تم تسليمها للمشكو في حقه منذ عام 2014م وحتى تاريخه على دفعات.

وبسؤال المشكو في حقه اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه لم يقم بسداد الأرباح لهم منذ شهرين فقط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.