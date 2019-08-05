مجلس الدولة يبدأ في تلقي التظلمات على الحركة القضائية 2019-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
حدد المجلس الخاص بمجلس الدولة، أسبوعين لتلقي التظلمات على الحركة القضائية الجديدة لعام 2019 -2020، بدأت اليوم الإثنين وتستمر حتى 19 أغسطس الجاري.
وقال المستشار فؤاد عبدالفتاح نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، إن الحركة القضائية للعام القضائي 20192020، تم فيها مراعاة سرعة الفصل في القضايا المتنوعة وبصفة خاصة المنازعات الضريبية، ومنازعات الاستثمار واسترداد أراضي الدولة تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة.
وأضاف أن الحركة شهدت زيادة غير مسبوقة في تاريخ مجلس الدولة في عدد القضاة الملحقين بمحكمة القضاء الإداري، حيث بلغ عددهم 722 قاضيًا، كما شهدت زيادة في عدد قضاة المحاكم الإدارية والتأديبية لسرعة الفصل في قضايا موظفي الدولة والدعاوي والطعون التأديبية إذ بلغ عدد قضاة المحاكم الإدارية 268 قاضيًا، كما بلغ عدد قضاة المحاكم التأديبية 153 قاضيًا.
وتضمنت الحركة إلحاق عدد مناسب من القضاة في قسم التشريع؛ لسرعة مراجعة مشروعات القوانين واللوائح المقدمة من الحكومة ومجلس النواب.
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