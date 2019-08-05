التعليم العالي تصدر بيانًا رسميًا بشأن استقبال معهد الأورام للمرضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتظام العيادات الخارجية بالمعهد القومي للأورام اليوم باستقبال مرضى الأورام من جميع أنحاء الجمهورية.

وحسب بيان الوزارة، اليوم، انتظم العاملون بالمعهد وهيئة التمريض والأطباء في العمل منذ صباح اليوم؛ نظرًا لتردد أعداد كبيرة من المرضى من جميع أنحاء الجمهورية للحصول على الخدمة الطبية والعلاجية من المعهد.

كان انفجار وقع ليلة أمس الأحد 4 أغسطس، ما أسفر عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 30 آخرين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.

وبحسب معلومات أمنية أولية، فإن الانفجار وقع إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة تسير عكس الاتجاه بـ3 سيارات أخرى بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.