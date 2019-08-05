برلماني: مصر تحت رئاسة السيسي تؤكد المساهمة الفاعلة أفريقيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال عضو لجنة التعاون الدولي وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي النائب حاتم باشات إن مصر لديها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل وبعد رئاسته للاتحاد الأفريقي إراداة سياسية لمواصلة المساهمة الفاعلة فى العمل الإفريقي الجماعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستامة والشراكة بين دولها فضلا فضلا عن التحرك على المستوى الثنائي مع بلدانها لتعزيز المصالح المتبادلة.

ونوه باشات - فى كلمة فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي ؛ التى تستمر أربعة أيام - بدور وجهود اثيوبيا فى الشأن السودان من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، وأشاد بكل جهد إفريقي لاحلال السلام والاستقرار فى. السودان والدول الافريقية التى تشهد نزاعات.

وأضاف باشات: "لابد من التوصل لحلول خالصة لمعالجة قضايا ومشاكل القارة والحد من التدخلات الخارجية المشبوهة، ونشكر أثيوبيا على احتضانها الاتفاق السوداني مؤخرا على أراضيها".

وأشار باشات إلى أنه بالرغم من إيجابيات احتواء النزاعات داخل القارة لكن هناك ضرورة ملحة لتفعيل الجهود لمواصلة مواجهة التحديات وأهمها الإرهاب والتطرف والظواهر العابرة للحدود"، مشددا في هذا السياق على ضرورة استقرار الأوضاع في السودان والجزائر وباقي بلدان القارة والتحذير من انعكاسات عدم الاستقرار على الأوضاع الأمنية.